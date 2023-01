Presidente Federcalcio francese: “Zidane? Non gli risponderei al telefono”. Mbappè lo critica

Zinedine Zidane sulla panchina del Brasile? “Non mi interessa minimamente”. Parola di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, travolto dalle critiche per le sue frasi sprezzanti sull’ex campione francese, accostato alla panchina dei Bleus, prima che venisse annunciato il rinnovo di Deschamps. “Non gli avrei nemmeno risposto al telefono”, ha aggiunto il numero 1 della Federcalcio francese. La reazione è durissima e coinvolge anche i protagonisti della nazionale. “Zidane è la Francia – ha twittato immediatamente Kylian Mbappé, non nuovo alle polemiche contro Le Graet – non si manca di rispetto a una leggenda del genere…”. Poi Youri Djorkaeff: “sbagliato, fuori posto, parliamo di un campione del mondo. Parliamo del Campione del mondo”. E di seguito decine di calciatori, politici, artisti, addirittura i pompieri di Francia, che ci hanno scherzato su: “16.620.980 chiamate ai pompieri e nessuna da Zinédine Zidane, che ci farebbe molto piacere. E noi siamo sicuri: risponderemmo”. Poi sono arrivate le scuse di Le Graet: “Queste osservazioni imbarazzanti hanno creato un malinteso – ha detto oggi Le Graet – Vorrei presentare le mie personali scuse per queste dichiarazioni che non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l’allenatore che è diventato”.

