Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 27 gennaio con le semifinali maschili

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di venerdì 27 gennaio degli Australian Open 2023. E’ il giorno delle semifinali maschili a Melbourne Park, entrambe programmate – ovviamente – sulla Rod Laver Arena. Nella notte italiana saranno Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov a scendere per primi in campo: il greco cerca di conquistare la sua seconda finale slam , mentre per il russo sarebbe l’esordio in un atto conclusivo di un major. Poi, alle 09:30 Novak Djokovic proverà a dimostrarsi imbattibile una volta di più su questi campi contro l’esordiente Tommy Paul.

Dalle 04:30 – (3) Tsitsipas vs (18) Khachanov

Ore 09:30 – (4) Djokovic vs Paul