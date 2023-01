NBA 2022/2023: Lillard da 60 nel successo di Portland, Poole decide Warriors-Grizzlies

Dieci le partite NBA andate in scena nella nottata italiana tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, a partire dal big match tra Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Una delle due occasioni l’anno di vedere Antetokounmpo contro Jokic, duello che purtroppo non c’è stato. Non una scelta oculata da parte della lega, quella di mettere in calendario questo incontro con i Nuggets in back to back dopo aver giocato a New Orleans la sera precedente. Michael Malone decide, infatti, di far riposare 4/5 del suo quintetto titolare – Jokic compreso – e di fatto l’hype della serata scende vertiginosamente. Per la cronaca Denver lotta, ma si arrende 107-99 sotto i 33 di Giannis e i 19 di Connaughton.

Sempre ad Est, sesto successo di fila per i Philadelphia 76ers che superano nell’altra sfida più attesa i Brooklyn Nets per 137-133. Prima volta che Joel Embiid e Ben Simmons si ritrovavano in campo da avversari e a festeggiare è stato il primo con una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi; ai Nets non sono bastati i 30 di Kyrie Irving i 32 di Seth Curry. Buon momento anche per i Washington Wizards, che superano 103-108 gli Houston Rockets con Kyle Kuzma ancora una volta miglior marcatore della squadra con 33 punti. I 23 di Paolo Banchero trascinano alla seconda vittoria consecutiva gli Orlando Magic, che davanti al proprio pubblico prevalgono 126-120 sugli Indiana Pacers.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Prosegue il momento complicato dei Memphis Grizzlies, che incassano il quarto k.o nel giro di poco più di una settimana: un canestro di Jordan Poole a 2” dalla fine regala il successo ai Golden State Warriors per 122-120. C’è però chi la striscia di sconfitte l’ha allungata ancor di più, e sono i New Orleans Pelicans, arrivati a quota sei. Nonostante il rientro dopo un lungo stop da parte di Brandon Ingram, a vincere sono i Minnesota Timberwolves per 102-111 grazie ai 37 di Anthony Edwards e ai 17+12 di Rudy Gobert.

Damian Lillard ne mette 60 con una prova da capogiro al tiro: 21 su 29 dal campo, 9 su 15 dall’arco e 9 su 10 ai liberi. Ma soprattutto una vittoria importante in chiave lotta per i playoffs per 134-124 sugli Utah Jazz. Vincono anche i Los Angeles Lakers, lieti di ritrovare in campo Anthony Davis e di dare il benvenuto al neo acquisto Rui Hachimura: 113-104 il punteggio sui San Antonio Spurs, in un match equilibrato e deciso nell’ultimo quarto.

Cadono i Sacramento Kings, un po’ inaspettatamente per 95-113 in casa contro i Toronto Raptors. Infine, gli Atlanta Hawks sbancano Oklahoma City, superando i Thunder 132-137 con i 33 di Trae Young e tutto il quintetto titolare in doppia cifra.

Notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio

Orlando Magic – Indiana Pacers 126-120

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 137-133

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 102-111

Houston Rockets – Washington Wizards 103-108

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 107-99

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 132-137

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 122-120

Portland Trail Blazerss – Utah Jazz 134-124

Sacramento Kings – Toronto Raptors 95-113

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 113-104