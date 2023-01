Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco di sabato 21 gennaio con Giorgi

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di sabato 21 gennaio dell’Australian Open 2023. L’unica azzurra rimasta nel tabellone femminile, nonché nella parte bassa dei draw, torna in campo. Si tratta di Camila Giorgi, opposta sulla Rod Laver Arena a Belinda Bencic. Impegnati anche Novak Djokovic, Andy Murray e Andrey Rublev. Di seguito la programmazione completa con orari italiani.

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 21 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dall’01:00 – Gracheva vs (30) Pliskova

a seguire – Giorgi vs (12) Bencic

a seguire – Bonzi vs (22) De Minaur

Ore 09:00 – (27) Dimitrov vs (4) Djokovic

a seguire – Linette vs (19) Alexandrova

MARGARET COURT ARENA

Dall’01:00 – Parrizas Diaz vs Vekic

Ore 03:00 – (5) Rublev vs (25) Evans

a seguire – (5) Sabalenka vs (26) Mertens

Ore 09:00 – Murray vs (24) Bautista Agut

JOHN CAIN ARENA

Ore 03:00 – Humbert vs (9) Rune

Ore 09:00 – (WC) Popyrin vs Shelton

KIA ARENA

Ore 04:30 – Wolf vs (LL) Mmoh

Ore 09:00 – Siegemund vs (4) Garcia

1573 ARENA

Ore 03:00 – (23) Zhang vs (Q) Volynets

A seguire – L.Fruhvirtova vs Vondrousova

COURT 3

Ore 04:30 – Paul vs Brooksby