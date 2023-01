NBA 2022/2023: Boston batte Golden State, i Nets cadono a Phoenix. Ok Philadelphia

Sono quattro le partite valide per la regular season NBA 2022/2023 andate in scena nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio. La capolista a Est Boston Celtics supera all’overtime i Golden State Warriors per 121-118 nel rematch delle finali dello scorso anno. La miglior prestazione la firma il solito Tatum con 34 punti e 19 rimbalzi. Agli ospiti non bastano invece i 29 di Steph Curry, che si concede anche il lusso di una tripla da centrocampo sulla sirena. Vincono i Philadelphia 76ers, che espugnano Portland battendo i Trail Blazers per 105-95. Protagonisti Joel Embiid con 32 punti e James Harden con una tripla doppia (16, 10, 14).

Cadono a sorpresa i Brooklyn Nets, sconfitti al Footprint Center dai Phoenix Suns con il punteggio di 117-112. Nonostante i 30 punti di Irving, a prevalere è la franchigia dell’Arizona, che si affida a Bridges (28 punti) e Ayton (doppia doppia da 24 punti e 14 rimbalzi). Infine, i Minnesota Timberwolves superano per 128-126 i Toronto Raptors centrando il 23° successo stagionale.