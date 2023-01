Australian Open 20223, Kokkinakis vicino alla vittoria con Fognini: la pioggia ferma tutto

Fabio Fognini ad un passo dalla sconfitta. Nel primo turno degli Australian Open 2023, il tennista ligure è ad un passo da una sconfitta netta contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Il padrone di casa era avanti con lo score di 6-1 6-2 4-2 40-15 quando un violento scroscio di pioggia ha costretto gli organizzatori a sospendere l’incontro e a rimandarlo a domani. Una partita che, sino a questo momento, non c’è mai stata con Fabio che non ha mai dato la sensazione di riuscire ad impensierire il padrone di casa che ha sempre veleggiato sugli scudi.

PRIMO SET – La partita dopo pochissimi punti, nel corso del primo game, viene sospesa per pioggia per oltre due ore. Al rientro Kokkinakis parte meglio e brekka nel quarto gioco Fognini portandosi sul 3-1. Fabio però ha subito l’occasione di rientrare nel set, si porta sul 15-40, ma l’australiano rimonta alla grande e di fatto chiude il primo set. Fognini cede nuovamente la battuta e con essa anche il primo parziale, 6-1.

SECONDO SET – Il tennista ligure non riesce a reagire e anche nel secondo set viene travolto dai vincenti dell’australiano che sembra essere il padrone incontrastato della partita: in pochi minuti brekka altre due volte l’azzurro e si invola sul 4-0. Fognini riesce a smuovere il punteggio, tiene gli altri due turni di servizio e cede la seconda frazione di gioco con lo score di 6-2.

TERZO SET – Dopo un buon game di apertura Fognini cade nuovamente e parte in svantaggio anche nel terzo parziale. Sotto 2-1 la partita viene interrotta per una decina di minuti per un altro scroscio di pioggia, il match si gioca soprattutto sui turni di servizio di Kokkinakis che però è implacabile e non concede nessuna chance all’italiano. La partita vola via veloce e quando tutto sembra essere finito, sul 6-1 6-2 4-2 40-15, arriva la pioggia che costringe alla sospensione dell’incontro.