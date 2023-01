Australian Open 2023: una super Stefanini vince in rimonta al terzo set, Bronzetti perde la battaglia con Siegemund

In mattinata sono andati in scena gli ultimi primi turni dell’Australian Open femminile 2023. Match interrotti di continuo a causa delle condizioni climatiche instabili con pioggia e vento che hanno costretto gli organizzatori a fermare a più riprese le sfide. Notizia di giornata la vittoria a sorpresa di Stefanini, qualificata, che batte Maria 3-6 7-5 6-4 e avanza al secondo turno dove incontrerà la vincente di Kasatkina, testa di serie numero 8, e Gracheva. Delusione Bronzetti, che si fa rimontare e perde contro la tedesca Siegemund 2-6 6-4 6-3 mancando una buona opportunità di andare avanti nel tabellone principale.

Grande vittoria di Lucrezia Stefanini che batte la tedesca Maria in tre set, 3-6 7-5 6-4, guadagnandosi uno storico secondo turno. La tennista italiana, arrivata al tabellone principale dalle qualificazioni, vince in rimonta dopo essere stata in svantaggio di un break nel set finale. Successo ai punti meritato con Stefanini che ha servito il 72% delle prime a differenza dell’avversaria che ha messo in campo solo il 49% delle prime di servizio. Più vincenti e meno errori non forzati per la numero 141 della classifica Wta che al secondo turno incontrerà la vincente della sfida tra Kasatkina e Gracheva.

Lucia Bronzetti si fa rimontare e perde al terzo set contro la tedesca Siegemund 2-6 6-4 6-3. Vittoria meritata per la tedesca, che ha giocato a un livello superiore sia nel secondo che nel terzo set servendo il 77% di prime palle e vincendo il 64% dei punti sulla prima di servizio. Stesso numero di errori non forzati per entrambe le tenniste, 42 a testa, ma 10 vincenti in più per Siegemund che avanza al secondo turno dove incontrerà Begu.