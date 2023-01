Juventus, Nedved ai saluti: “Grazie Agnelli, orgoglioso di aver dato il mio contributo”

“Mi sembra doveroso ringraziare tutti. Il percorso qui è durato vent’anni: sono arrivato da giovane calciatore ora sono un dirigente di mezza età. Mi sono adattato alla tranquillità, tutti si sono sempre comportati con me come in una famiglia. È stato un onore rappresentare questo club. Quando ho smesso di giocare mi è stato chiesto di entrare nel cda, i primi anni per me sono stati di apprendimento. Ho dato il mio contribuito e sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità di vice presidente”. E’ questo uno dei passaggi del discorso di Pavel Nedved, vicepresidente uscente della Juventus, all’assemblea degli azionisti che nominerà il nuovo cda bianconero: “Ho sempre lavorato con passione qui, dal primo giorno di allenamento al Comunale ad oggi in questa sala. Grazie a te presidente Agnelli, per l’amicizia anche fuori dal lavoro. So quanto hai lavorato e sacrifici hai fatto per la Juve, è stato un onore grande. Grazie di tutto Presidente e grazie a tutti”.