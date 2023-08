Atp/Wta Washington 2023, gli Usa sognano la doppietta: in semifinale Fritz, Pegula e Gauff

Il torneo combined di Washington 2023 è ormai entrano nelle fasi calde. Sia l’evento Atp che quello Wta sono giunti alle semifinali e i giocatori rimasti in corsa per il titolo sono sempre meno. Tra questi tanti americani, determinati ad alimentare i sogni del pubblico di casa. Nel maschile c’è Taylor Fritz, prima testa di serie del torneo e reduce dal titolo di Atlanta, che ha battuto sia Murray che Thompson per garantirsi un posto tra i migliori 4. A separarlo dall’atto conclusivo del torneo c’è Tallon Griekspoor, vittorioso ai danni di Monfils e Wolf. E’ stato eliminato a sorpresa invece Frances Tiafoe, seconda forza del seeding, ko contro Evans. Il britannico se la vedrà in semifinale contro un Dimitrov riposato, il quale ha potuto beneficiare del ritiro di Humbert.

Nel femminile, invece, sono ben due le tenniste a stelle e strisce capaci di spingersi fino in semifinale. La prima è Jessica Pegula, testa di serie numero uno, che ha vinto un match lottato in tre set contro Svitolina. A contenderle la finale sarà la greca Maria Sakkari, chiamata a sfatare il tabù semifinali. L’altro è Coco Gauff, capace di liquidare l’elvetica Bencic con una sorprendente facilità (6-1 6-2) e affronterà la russa Liudmila Samsonova, giocatrice molto ostica su questa superficie.