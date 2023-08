Atp 500 e Wta 500 Washington 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 5 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 5 agosto per quanto riguarda l’Atp 500 e Wta 500 di Washington 2023. Sul cemento del ‘Mubadala Citi DC Open’, dopo un venerdì intenso in cui molti giocatori sono stati chiamati al doppio impegno, è tempo di semifinali. In campo tanti americani, da Taylor Fritz a Jessica Pegula, entrambi testa di serie numero uno dei rispettivi tabelloni. In palio quattro posti (due al maschile e due al femminile) per le finali: chi se li assicurerà? Di seguito il programma completo, con orari italiani.

Stadium

Non prima delle 20 – (1) Pegula vs (4) Sakkari

A seguire – (3) Gauff vs (8) Samsonova

Non prima dell’1 – (1) Fritz vs (12) Griekspoor

A seguire – (5) Dimitrov vs (9) Evans