Tabellone Atp 500 Washington 2023: Fritz guida il seeding, Tiafoe seconda testa di serie

Il tabellone del torneo Atp 500 di Washington 2023 con tanti bye al primo turno in virtù di un main draw a 48 giocatori. Non ci sono italiani, pertanto i motivi di interesse sono principalmente i padroni di casa Fritz e Tiafoe, le prime due teste di serie, presenti anche Nishikori e Anderson, redivivi dopo lunghi momenti di stop. Di seguito ecco allora il tabellone completo in continuo aggiornamento.

PRIMO TURNO

(1) Fritz bye

Q vs Purcell

Vukic vs Nakashima

(15) Murray bye

(11) Eubanks bye

(PR) Harris vs (WC) Nishikori

(WC) Anderson vs Thompson

(7) Mannarino bye

(4) Hurkacz bye

Q vs Mmoh

Giron vs Albot

(1) Wolff bye

(12) Griekspoor bye

Moutet vs Broady

(WC) Monfils vs Q

(6) Bublik bye

(5) Dimitrov bye

McDonald vs Schwartzman

Ruusuvuori vs Lestienne

(10) Nishioka bye

(13) Humbert bye

Daniel vs Kokkinakis

Watanuki vs Wu

(3) Auger-Aliassime bye

(8) Korda bye

Cressy vs Shevchenko

Q vs Barrere

Evans bye

(14/WC) Shelton bye

Q vs Gomez

Karatsev vs Q

(2) Tiafoe bye