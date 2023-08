Atp Los Cabos 2023, Tsitsipas travolge Coric: in finale sfiderà De Minaur

Saranno Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur i finalisti dell’Atp 250 di Los Cabos 2023, torneo di scena sul cemento messicano. Il greco ha superato in una semifinale senza storia Borna Coric, probabilmente ancora provato dalle fatiche del match precedente contro Ivashka, terminato alle due di notte. 6-3 6-2 il punteggio dell’incontro, durato appena 1h13′ e dominato in lungo e in largo dal greco. A senso unico (pur essendo finita al terzo) anche l’altra semifinale, in cui Alex De Minaur si è sbarazzato come da pronostico del tedesco Koepfer. Quest’ultimo è stato bravo a conquistare un infinito secondo set al tie-break, ma negli altri due ha racimolato la bellezza di tre giochi. 6-2 6-7 6-1 il punteggio finale, a testimonianza della facilità con cui l’australiano si è imposto, raggiungendo la sua seconda finale stagionale in Messico dopo quella (vinta) ad Acapulco.

COPERTURA TV

MONTEPREMI