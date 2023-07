Tabellone Wta 500 Washington 2023: Pegula guida il seeding senza italiane

Il tabellone del torneo Wta 500 di Washington 2023 senza italiane né al main draw né nelle qualificazioni è comunque ricco di giocatrici di alto livello che si presentano per questo appuntamento sul cemento statunitense. Pegula guida il seeding da padrona di casa, c’è Garcia come seconda testa di serie e poi Sakkari e Gauff preannunciano potenziali semifinali da urlo. Di seguito ecco il tabellone completo.

PRIMO TURNO

(1) Pegula bye

Kenin vs Q

Svitolina vs Azarenka

Mertens vs (5) Kasatkina

(4) Sakkari bye

Pera vs Q

Brady vs Kalinina

Zheng vs (7) Keys

(6) Bencic vs Potapova

Stephens vs Q

Q vs Pliskova

(3) Gauff bye

(8) Samsonova vs Collins

Cirstea va Martic

Andreescu vs Kostyuk

(2) Garcia bye