Atp Montpellier 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del ATP 250 di Montpellier 2024, torneo di scena da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio. Chiusa la parentesi australiana, il circuito maschile torna in Europa per avviare la breve stagione indoor con Holger Rune che dopo un deludente torneo di Melbourne ha ricevuto una wild card dagli organizzatori e sarà la prima testa di serie del tabellone transalpino. Tanti spunti d’interesse, dal solito Bublik che indoor è temibile per chiunque, a Coric e Auger-Aliassime che provano a mettere partite nelle gambe. Tra gli azzurri da segnalare la presenza di Flavio Cobolli.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Atp 250 di Montpellier 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Montpellier avrà un canale dedicato, ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Atp 250 di Montpellier, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 29 gennaio: primo turno – dalle 12:00

Martedì 30 gennaio: primo turno – dalle 12:30

Mercoledì 31 gennaio: primo/secondo turno – dalle 12:30

Giovedì 1 febbraio: secondo turno – dalle 12:30

Venerdì 2 febbraio: quarti di finale – dalle 12:30

Sabato 3 febbraio: semifinali – dalle 12:30

Domenica 4 febbraio: finale – ore 15:00