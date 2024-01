Wta Linz 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio. Tanta Italia nello storico torneo austriaco, che torna in calendario quest’anno con ben 500 punti a disposizione per la vincitrice. Jasmine Paolini, la nostra numero uno, guida il gruppo azzurro, che è rappresentanto da tutte le sue top-100: Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e soprattutto Camila Giorgi, che questo torneo l’ha già vinto in passato.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Wta 500 di Linz 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Hobart avrà un canale dedicato, ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 500 di Linz, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 29 gennaio: primo turno – sessione diurna dalle 14:00 / sessione serale dalle 18:30

Martedì 30 gennaio: primo turno – sessione diurna dalle 14:00 / sessione serale dalle 18:30

Mercoledì 31 gennaio: primo/secondo turno – sessione diurna dalle 12:00 / sessione serale dalle 18:30

Giovedì 1 febbraio: secondo turno – sessione diurna dalle 14:00 / sessione serale dalle 18:30

Venerdì 2 febbraio: quarti di finale – sessione diurna dalle 13:00 / sessione serale dalle 17:00

Sabato 3 febbraio: semifinali – dalle 14:00

Domenica 4 febbraio: finale – dalle 14:00