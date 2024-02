Shnaider-Zhu in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Hua Hin 2024

Diana Shnaider se la vedrà contro Lin Zhu nell’ultimo atto del WTA 250 di Hua Hin 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città thailandese. Entrambe hanno risolto in due parziali i loro impegni di semifinale. La giovane russa ha battuto la cinese Wang Xinyu mentre l’esperta padrona di casa si è aggiudicata il derby andato in scena contro Yafan Wang. Il bilancio dei precedenti premia proprio Zhu, che difende il titolo ottenuto nel corso della passata edizione. La russa, tuttavia, può provare a dire la sua, facendo leva sul precedente vinto lo scorso ottobre.

Shnaider e Zhu scenderanno in campo domenica 4 febbraio. Le due giocatrici sono pianificate come secondo ed ultimo match sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.30 italiane (le 17.30 italiane). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento asiatico tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 253. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Shnaider e Zhu, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.