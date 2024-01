Atp Montpellier 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Montpellier 2024, evento in programma dal 29 gennaio al 4 febbraio. Holger Rune e Alexander Bublik sono i primi due giocatori del seeding nel torneo francese che vede al via anche il nostro Flavio Cobolli, sperando possa aggiungersi qualche altro azzurro proveniente dalle qualificazioni. Il prize money complessivo ammonta a €651.865. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI ATP 250 MONTPELLIER 2024

PRIMO TURNO – € 6.215 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti)

FINALISTA – € 51.400 (165 punti)

VINCITRICE – € 88.125 (250 punti)