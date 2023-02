Atp Marsiglia 2023: la finale sarà Hurkacz-Bonzi, sconfitti Bublik e Fils

La finale dell’Atp 250 di Marsiglia 2023 metterà di fronte Hubert Hurkacz e Benjamin Bonzi. Il tennista polacco, accreditato della prima forza del seeding, ha rispettato il pronostico della vigilia e raggiunto la prima finale stagionale. Dopo le difficoltà ai turni precedenti contro Riedi e Ymer, in semifinale non ha perso set ed ha sconfitto Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 7-6. Prestazione molto solida da parte di Hurkacz, che ha scagliato 22 ace e non ha mai perso il servizio. Il suo avversario ha provato a restare in scia, ma si è trovato a più riprese in difficoltà e non è riuscito a tenere il passo del polacco, neppure del tie-break del secondo set.

In finale, Hurkacz se la vedrà contro il padrone di casa Benjamin Bonzi, che si è aggiudicato il derby transalpino contro il classe 2004 Arthur Fils. Nonostante quest’ultimo scendesse in campo da favorito alla vigilia, a prevalere è stato Bonzi per 6-4 6-4, che ha concesso (e annullato) l’unica palla break di tutto il match nel momento in cui ha servito per chiudere ed ha avuto la meglio dopo 1h24′. Seconda finale del 2023 per Bonzi, già sconfitto a Pune da Griekspoor. L’unico precedente tra lui e Hurkacz risale al Challenger di Brest nel 2018, quando vinse il polacco in due set.