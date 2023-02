Premier League 2022/23: l’Arsenal non si ferma più, vince anche il Leeds, tutti i risultati del pomeriggio

4 gare nel pomeriggio di Premier League 2022/2023, con 8 marcature messe a segno. Partiamo da una piccola curiosità, tutte le partite avevano chiuso il primo tempo sullo 0-0, e quindi, questi gol, sono arrivati tutti nei secondi tempi. La vittoria più importante è quella esterna dell’Arsenal capolista, che in casa del Leicester esce vittoriosa col minimo sforzo: 0-1 con rete di Gabriel Martinelli. Stesso risultato, ma a campi invertiti, tra il Leeds ed il Southampton. Importante sfida salvezza decisa dal gol di Firpo, con l’ex Juventus McKennie (che ha giocato tutti i 90 minuti) e compagni ora fuori dalla zona retrocessione.

Vittoria in trasferta per l’Aston Villa in casa dell’Everton. 0-2, con le reti di Watkins su rigore, e di Buendia. Infine, il West Ham travolge il Nottingham Forest per 4-0. A segno Ings, due volte in due minuti, Rice ed Antonio. Rinviata infine la gara tra Newcastle e Brighton in quanto i primi sfideranno domenica il Manchester United nella finale di FA Cup.