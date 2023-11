Atp Finals 2023, vincere per sperare nella qualificazione: Tsitsipas e Rune non possono più sbagliare

Saranno Stefanos Tsitsipas e Holger Rune i protagonisti del match di singolare della sessione diurna al Pala AlpiTour di Torino, sede delle Atp Finals 2023. A scontrarsi sono infatti i due giocatori sconfitti nella giornata inaugurale del Gruppo Verde e chiamati a riscattarsi per alimentare le proprie chance di superare il girone. Nonostante il risultato sia stato lo stesso per entrambi, il modo in cui è maturato è stato molto diverso. Il greco è stato sconfitto da Jannik Sinner in un match a senso unico, che il doppio 6-4 non rispecchia in pieno. Il danese invece ha dato vita ad una splendida battaglia contro Novak Djokovic, durata tre set e oltre tre ore di gioco. Il passato però conta relativamente: sia per Stefanos che per Holger ora l’imperativo è vincere questo match per poi giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata.

A scendere in campo con lo status di favorito, seppur di poco, è Holger Rune, che due settimane fa a Parigi-Bercy è tornato a dare segnali di vita dopo un post-Wimbledon da incubo. Sicuramente l’arrivo nel suo clan di Boris Becker ha già sortito alcuni effetti e la partita in cui ha dato l’impressione di essere tornato quantomeno vicino al suo miglior livello è stata proprio quella contro Djokovic nel Mille francese, persa per il rotto della cuffia alla distanza. Sempre il serbo l’ha battuto in quello che era il debutto assoluto di Rune nel torneo di fine anno, ma a livello di fiducia è stato un ulteriore boost per il danese. Quest’ultimo ha messo in difficoltà Nole soprattutto con la risposta e colpendo la palla in maniera anticipata, ergo potrà assolutamente giocarsi le sue carte anche contro Tsitsipas. Pure i precedenti gli sorridono visto che ha avuto la meglio nel 2022 sia al Roland Garros che a Stoccolma.

L’esordio di Stefanos Tsitsipas invece è filato liscio nonostante i presunti problemi alla schiena che l’avevano spinto ad interrompere gli ultimi allenamenti. Se fisicamente non ha accusato problemi, però, dal punto di vista del tennis c’è stato poco da fare contro Sinner, che l’ha surclassato. Il greco sarà dunque chiamato a riscattarsi contro Rune in un match per nulla facile. Non sarà facile perché Rune è in ripresa e l’ha dimostrato nelle ultime uscite, ma anche perché Tsitsipas non sta giocando il suo miglior tennis. E’ vero che negli ultimi tornei (Vienna e Parigi-Bercy) ha fatto progressi, ma resta comunque più che battibile. Ciò che dovrà provare a far valere è l’esperienza visto che il suo avversario è alla prima partecipazione in carriera al Master, mentre per lui è già la quinta volta, anche se dopo l’exploit di Londra nel 2019 non ha più superato il girone. Appuntamento alle ore 14:30 (DOVE VEDERLA).