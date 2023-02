Atp Doha 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Doha 2023, evento in programma dal 20 al 26 febbraio nella capitale del Qatar. Andrey Rublev è la prima testa di serie del tabellone, seguito da Felix Auger-Aliassime: entrambi sono alla ricerca di un riscatto dopo la prematura uscita a Rotterdam e ci provano cambiando condizioni e trasferendosi sul cemento outdoor per il doppio impegno Doha/Dubai prima di volare negli States. L’Italia è presente con Lorenzo Sonego, che sfiderà all’esordio l’eterno Andy Murray, entrato in tabellone con una wild card.

Il montepremi totale del torneo è di €1.475.688, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 DOHA 2023

PRIMO TURNO – € 13.877 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 22.704 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 39.099 (45 punti)

SEMIFINALE – € 67.487 (90 punti)

FINALISTA – € 114.788 (150 punti)

VINCITORE – € 196.782 (250 punti)