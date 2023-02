Tabellone Atp Doha 2023: Rublev e Auger-Aliassime tra i favoriti, c’è Sonego

Il tabellone principale del torneo ATP 250 di Doha 2023, in programma nella capitale del Qatar dal 20 al 26 febbraio. Andrey Rublev dopo la precoce eliminazione a Rotterdam si sposta sul cemento all’aperto e sarà la prima testa di serie del tabellone qatariota, con un bye nel turno d’esordio. Stesso discorso anche per Felix Auger-Aliassime, che non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in Olanda. C’è un azzurro al via ed è Lorenzo Sonego, non fortunato nel sorteggio anche questa settimana, dato che dovrà vedersela contro Andy Murray e in caso di vittoria avrebbe il numero quattro del seeding Alexander Zverev.

TABELLONE ATP DOHA 2023

PRIMO TURNO

(1) Rublev bye

Griekspoor vs Halys

Lehecka vs (Q)

Ruusuvuori vs (6) Evans

(4) Zverev bye

Sonego vs Murray

Draper vs (Q)

Ivashka vs (8) Van De Zandschulp

(5) Bautista Agut vs Fucsovics

(WC) Verdasco vs O’Connell

(Q) vs (Q)

(3) Medvedev bye

(7) Davidovich Fokina vs Lestienne

(WC) Shelbayh vs Kwon

Karatsev vs Kubler

(2) Auger Aliassime bye