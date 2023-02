Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023: tris d’argento per l’Italia con Esposito, Levantesi e Macchini

Ancora medaglie in casa Italia nell’ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 a Cottbus. Dopo lo splendido oro di ieri al volteggio, Manila Esposito giganteggia anche al corpo libero dove porta a casa la medaglia d’argento con 13.566 punti. Ottime diagonali e grande esecuzione della 16enne, che si è arresa solo alla giapponese Azuki Kokufugata (13.633). Bronzo alla britannica Ruby Evan con 13.466, mentre Alice D’Amato è quarta con 13.133 punti. Alla trave è ancora Giappone protagonista con la medaglia d’oro di Mana Okamura (14.133) e l’argento di Urara Ashikawa (14.066), mentre Martina Maggio ha chiuso al quinto posto la sua finale con 13.066 punti.

Splendido argento per Matteo Levantesi alle parallele. Il marchigiano continua ad alzare l’asticella del suo esercizio portando in gara una prova con una nota di partenza di 6.5, chiude con il punteggio di 15.266 salendo sul secondo gradino del podio dietro solo all’ucraino Illia Kovtun (15.366). Terzo posto per il filippino Carlos Yulo con 15.166. Medaglia d’argento anche per Carlo Macchini nella finale alla sbarra, nella quale ha conquistato un 14.133 che gli ha permesso di salire sul econdo gradino del podio dietro al giapponese Kawakami (14.266) e davanti all’altro giapponese Kaya (14.100).