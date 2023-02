Atp 250 Doha 2023 con Sonego: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Doha 2023, torneo in programma da lunedì 20 a sabato 25 febbraio sui campi in cemento outdoor della città qatariota. Il tabellone è di altissimo livello e comprende, tra gli altri, i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, il canadese Felix Auger-Aliassime, il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Da tenere d’occhio anche i britannici Jack Draper, Daniel Evans ed Andy Murray, quest’ultimo al via grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Per l’Italia sarà ai nastri di partenza Lorenzo Sonego, chiamato a rifarsi dopo l’eliminazione al primo turno subita in quel di Rotterdam.

Riflettori puntati pure sull’olandese Botic Van De Zandschulp e l’altro iberico Alejandro Davidovich Fokina. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione araba garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo ATP 250 di Doha 2023.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 250 DOHA 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO – LIVE alle ore 12:30 e 14:30 (primo turno)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO – LIVE alle ore 12:30, 14:30 e 16:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO – LIVE alle ore 12:30 e 14:30 (secondo turno)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO – LIVE alle ore 15:15 (quarti di finale)

VENERDÌ 24 FEBBRAIO – LIVE alle ore 15:30 e 17:00 (semifinali)

SABATO 25 FEBBRAIO – DIFFERITA alle ore 18:30 (finale)

DOMENICA 26 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 18:00