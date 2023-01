Atp Adelaide 1 2023: Djokovic sul velluto, Murray sconfitto da Korda

Non solo italiani in campo in questo martedì 3 gennaio nell’Atp 250 di Adelaide 1 2023, dove sono andati in scena gli ultimi match di primo turno. Oltre a Sinner (vittorioso su Edmund) e Sonego (costretto al ritiro contro Medvedev), ha fatto il suo esordio in Australia anche Novak Djokovic. L’ex numero uno del mondo, sconfitto ieri in doppio con Pospisil, si è riscattato con una comoda vittoria ai danni del francese Lestienne, maturata con il punteggio di 6-3 6-2. Tutto facile per il serbo, che ha archiviato la pratica in un’ora e un quarto, annullando l’unica palla break e non correndo alcun rischio. Al secondo turno sfiderà il francese Halys.

Sconfitto invece Andy Murray, che ha lottato per quasi due ore ma si è arreso per 7-6 6-3 a Sebastian Korda. Negli altri incontri di giornata, spicca la sconfitta di Rublev per mano di Bautista Agut e le vittorie, come da pronostico, di Khachanov e Shapovalov.

