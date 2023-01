LIVE – Lecce-Lazio, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Alla vigilia di Lecce-Lazio, match valido per la sedicesima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri parlerà oggi, martedì 3 gennaio, in conferenza stampa alle ore 13:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. Si torna quindi in campo, dopo la lunga, lunghissima sosta per i Mondiali. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale.

