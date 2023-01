Atp Adelaide, Sinner supera Edmund. Sonego spreca e si fa male contro Medvedev

Nel primo turno del torneo di Adelaide Jannik Sinner domina, Lorenzo Sonego spreca, si fa male e inizia coi rimpianti il suo 2023. L’altoatesino ha avuto la meglio di Kyle Edmund 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Sinner strappa il servizio al britannico nel quarto gioco, concedendosi poi il terzo turno di battuta a zero per chiudere il primo set in mezz’ora. Copione simile anche nel periodo successivo: Edwards nel quinto game riesce a cancellare una palla break, ma alla seconda occasione è costretto a capitolare. Sinner allunga poi sul 5-2 e chiude il set con il quinto ace di una partita col 61% di prime in campo. Agli ottavi di finale Sinner affronterà Thanasi Kokkinakis, campione lo scorso anno ad Adelaide.

Destino diverso per Lorenzo Sonego, costretto a vedersela già in questo turno contro Daniil Medvedev. Sul cemento australiano il 27enne è stato costretto ad abbandonare il campo sul punteggio di 7-6 2-1 per il russo, a causa di un problema muscolare al braccio. Un episodio che aumenta i rimpianti, dopo un primo set superlativo contro l’ex numero 1 al mondo. Sonego non ha concretizzato 6 set point sul 5-4 in un game in cui Medvedev era stato avanti 40-0, e poi altri 3 sul 6-5, in questo caso dallo 0-40. Medvedev trascina la contesa in un tie break equilibrato, ma che gli sorride sull’8-6. Nel secondo set Sonego apre strappando la battuta, ma il problema fisico lo costringe a chiudere anzitempo una partita rocambolesca.