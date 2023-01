Atp Adelaide 1 2023: Djokovic supera Shapovalov, in semifinale troverà Medvedev

Novak Djokovic rispetta il pronostico della vigilia e vola in semifinale nell’Atp 250 di Adelaide 1 2023. Il tennista serbo ha sconfitto il punteggio di 6-3 6-4 il canadese Denis Shapovalov, imponendosi dopo 1h55′ di gioco. Salvo un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, in cui è stato breakkato da 40-0, Nole è sempre apparso in controllo delle operazione e non ha corso grossi rischi. L’ex numero uno al mondo sfiderà in semifinale Daniil Medvedev, vittorioso nel derby contro Karen Khachanov con un doppio 6-3. Nell’altra semifinale si sfideranno invece Sebastian Korda e Yoshihito Nishioka, rispettivamente vincitori contro Sinner e Popyrin.

