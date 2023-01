Vialli, ampio spazio al ricordo sulle reti Rai: domani sera il documentario sullo Scudetto della Samp

Per ricordare Gianluca Vialli, scomparso questa mattina, la Rai dedicherà ampio spazio nel corso delle sue trasmissioni. Domani sabato 7 gennaio, in prima serata su Rai2 sarà trasmesso il documentario dal titolo: “La bella stagione”, il racconto della straordinaria vittoria dello scudetto della Sampdoria del 1991. Inoltre, un puntata speciale di “Tg2 post” in onda alle 21 questa sera. Previsti approfondimenti dedicati anche nelle trasmissioni “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone per proseguire con Alberto Matano e “La vita in diretta”.