Uefa, Ceferin candidato unico alla presidenza: sarà eletto per i prossimi 4 anni

L’Uefa ha annunciato questa mattina che Aleksander Ceferin è il solo e unico candidato per le elezioni del 5 aprile 2023. La deadline del 5 gennaio è scaduta e l’unico a presentare una formale candidatura per la posizione di presidente è proprio l’attuale numero uno del calcio europeo, che dunque sarà rieletto al Congresso Ordinario numero 47 e rinnoverà il proprio incarico per altri quattro anni. Prima, però, l’Uefa invierà alla Fifa i questionari di idoneità compilati per tutti i candidati, per le verifiche sull’ammissibilità.