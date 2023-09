Atp Pechino 2023: montepremi e prize money con Sinner, Musetti e Sonego

Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 500 di Pechino 2023, evento in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Sarà Carlos Alcaraz a guidare il seeding del torneo cinese, che può vantare la presenza di ben otto top 10. Tra questi c’è anche Jannik Sinner, che insieme a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego costituisce la spedizione italiana (in attesa di Matteo Arnaldi, impegnato nelle qualificazioni). Tolto Djokovic, però, i big ci sono davvero tutti, da Medvedev a Tsitsipas, passando per Rune, Rublev, Ruud e Zverev. Il montepremi totale del torneo è di €3.431.958, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti preziosi per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 500 PECHINO 2023

PRIMO TURNO – € 26.561 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 49.800 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 93.293 (90 punti)

SEMIFINALE – € 182.594 (180 punti)

FINALISTA – € 342.623 (300 punti)

VINCITORE – € 636.772 (500 punti)