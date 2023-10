Alcaraz-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Casper Ruud ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre sul cemento cinese. Due vittorie, zero set persi finora per lo spagnolo, che dopo la vittoria all’esordio contro Hanfmann ha liquidato con un doppio 6-2 Lorenzo Musetti. Il suo prossimo avversario sarà il norvegese Ruud, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Match sulla carta a senso unico, sia vista la superficie che il momento di forma dei giocatori. Se Alcaraz ha impiegato poco più di un’ora per battere Musetti, Ruud ha invece dovuto trascorrere in campo ben tre ore per avere la meglio di Etcheverry al tie-break del terzo set. Lo spagnolo non dovrà comunque sottovalutare l’impegno visto che Ruud è pur sempre un top 10 e un giocatore molto ostico.

Alcaraz e Ruud scenderanno in campo oggi, lunedì 2 ottobre, come ultimo match sul Campo Lotus non prima delle 13:00 (le 19:00 locali). La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.