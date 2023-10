Taranto-Audace Cerignola oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 15:00 di lunedì 2 ottobre Taranto e Audace Cerignola scenderanno in campo in occasione del posticipo della sesta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Sette punti in questo avvio di stagione per le due squadre che vogliono continuare a migliorare la loro classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e NOW.

LA DIRETTA TESTUALE

Capuano deve fare a meno di Bonetti e Fabbro. Il centrocampista rossoblù è ai box per un trauma distorsivo alla caviglia. L’attaccante invece ha rimediato una forte contusione alla coscia ed anch’egli è in trattamento di fisioterapico. “Abbiamo avuto la fortuna di preparare questa gara e recuperare le energie spese con un giorno in più”, le parole del tecnico dell’Audace, Ivan Tisci.