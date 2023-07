Alcaraz-Rune oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz affronterà Holger Rune nei quarti di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Il numero uno del mondo sembra aver imparato abbastanza in fretta anche i segreti di una superficie che fino a quest’anno non aveva poi calcato molto, nonostante già un buon torneo disputato lo scorso anno, quando perse dal nostro Jannik Sinner negli ottavi di finale. A tutti gli effetti si candida, Alcaraz, ad essere il primo antagonista di un Djokovic che nonostante un seed più basso resta il favorito assoluto di questo torneo.

La sfida odierna è affascinante, tra due coetanei che si conoscono da quando erano poco più che bambini. A livello professionistico si sono affrontati due volte: nel 2021 vinse Alcaraz alle Next Gen Atp Finals di Milano, dodici mesi dopo a Parigi-Bercy invece fu costretto al ritiro che poi gli fece saltare anche le Finals di Torin.

