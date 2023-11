Alcaraz-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Il tennista russo è già aritmeticamente qualificato alle semifinali perché ha battuto prima Rublev e poi Zverev in due set, ma deve ancora assicurarsi il primo posto. Situazione molto più delicata per lo spagnolo, chiamato a vincere per proseguire il suo cammino. In caso di sconfitta, invece, dovrà sperare che Rublev batta Zverev così da arrivare in tre a pari merito. Non si prospetta un compito facile per Alcaraz, opposto ad uno dei giocatori apparsi maggiormente in spolvero dopo queste prime due giornate. I precedenti sono in parità per 2-2, con Medvedev che ha vinto il più recente, agli US Open. Secondo i bookmakers sarà Carlos a scendere in campo con i favori del pronostico.

Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo venerdì 17 novembre alle ore 14:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile inoltre seguire la partita in chiaro su Rai Due. Garantita infine una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuita su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.