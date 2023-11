Premier League: Everton penalizzato di 10 punti per violazioni del Fair Play Finanziario

Stangata dalla Premier League nei confronti dell’Everton. La società di Liverpool è stata infatti penalizzata di dieci punti per aver violato le regole sul Fair Play Finanziario imposte dallo stesso campionato inglese. Il club era stato deferito a una commissione indipendente a marzo per presunte violazioni relative alla stagione 2021-22 e il mese scorso si è svolta l’udienza, come ricorda The Athletic. Si era parlato di una multa, ma arriva la sanzione più pesante, vale a dire -10 punti in classifica e la formazione scivola così al diciannovesimo posto, davanti soltanto al Burnley. L’Everton presenterà ricorso e ritiene ingiusta la sanzione.

Così si legge in una nota della Premier League: “Una Commissione indipendente ha imposto una detrazione immediata di 10 punti all’Everton FC per una violazione delle regole di redditività e sostenibilità (PSR) della Premier League. La Premier League ha presentato una denuncia contro il club e ha deferito il caso a una commissione indipendente all’inizio di quest’anno. Durante il procedimento, il club ha ammesso di aver violato i PSR per il periodo terminato la stagione 2021/22, ma l’entità della violazione è rimasta controversa. A seguito di un’udienza di cinque giorni il mese scorso, la commissione ha stabilito che il calcolo del PSR dell’Everton FC per il periodo in questione ha comportato una perdita di 124,5 milioni di sterline, come sostenuto dalla Premier League, che ha superato la soglia di 105 milioni di sterline consentita dai PSR. La commissione ha concluso che dovrebbe essere imposta una sanzione sportiva sotto forma di una detrazione di 10 punti. La sanzione ha effetto immediato”.