Alcaraz-Lehecka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Jiri Lehecka nel secondo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Sfida molto interessante, tra quello che è indubbiamente il presente e il futuro del tennis mondiale, nonostante la giovane età, ed un altro ragazzo in crescita e dall’indiscutibile talento. All’esordio non è stata un passeggiata per il numero due del ranking, che ha dimostrato di non essere ancora perfettamente a suo agio sull’erba, imponendosi per 7-6 al terzo contro Rinderknech. Lehecka a differenza del francese verrà meno a rete e questo potrebbe facilitare lo spagnolo, ma il tocco non manca anche al giocatore ceco, che all’esordio ha battuto Davidovich Fokina. Si tratta del primo scontro diretto tra i due.

Alcaraz e Lehecka scenderanno in campo oggi, giovedì 22 giugno, come 3°match dalle 13:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti n questo cammino verso Wimbledon. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.