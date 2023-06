Risultati e ordine d’arrivo cronometro maschile Campionati Italiani 2023: trionfa Ganna

Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese: a Sarche, in Trentino, Filippo Ganna si è laureato per la quarta volta negli ultimi cinque anni Campione Italiano Elite a cronometro. Ganna ha inaugurato come meglio non si potrebbe la rassegna tricolore, lasciandosi alle spalle nella crono riservata agli Uomini Elite Mattia Cattaneo (Soudal QuickStep), secondo a 24″, e Matteo Sobrero (Jayco Alula), terzo a 30″. Deludente la prova di Edoardo Affini: il portacolori del Team Jumbo Visma non ha mai trovato la miglior cadenza di pedalata chiudendo in settima posizione a 1’31” dal vincitore. Prima della gara riservata agli Uomini Elite si sono disputate la prova Uomini Under 23, dominata da Bryan Olivo, e le crono Juniores che hanno visto i successi di Luca Giaimi e della trentina di Mezzocorona Alice Toniolli.