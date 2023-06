Tabellone ATP Queen’s 2023: Berrettini nel quarto di Alcaraz, c’è Musetti

È stato pubblicato ufficialmente il tabellone principale per quel che concerne l’ATP 500 del Queen’s Club di Londra, evento di cui Matteo Berrettini si è laureato campione nelle due precedenti edizioni. Quest’anno il romano è ai nastri di partenza, ma non esattamente con il ruolo di favorito: già il primo turno contro Emil Ruusuvuori potrebbe rivelarsi davvero ostico, senza considerare che ci si trova nel quarto di tabellone presieduto da Carlos Alcaraz. Dall’altro lato, invece, abbiamo Holger Rune, Lorenzo Musetti e il cinque volte campione Andy Murray.

ATP 500 QUEEN’S – TABELLONE PRINCIPALE

(1) Alcaraz vs (Q)

Lehecka vs Davidovich Fokina

Berrettini vs Ruusuvuori

(Q) vs (8) Cerundolo

(4) Tiafoe vs Van de Zandschulp

Korda vs Evans

Thompson vs Raonic

Kecmanovic vs (5) Norrie

(7) De Minaur vs Murray

Schwartzman vs (Q)

Mannarino vs Broady

Zapata Miralles vs (3) Fritz

(6) Musetti vs Choinski

(Q) vs Shelton

Humbert vs Peniston

Cressy vs (2) Rune