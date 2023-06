Roma, vinto l’appello contro Petrachi: c’erano i requisiti per il licenziamento

La Corte d’Appello di Roma sezione lavoro si è pronunciata in merito alla causa intentata dall’ex direttore sportivo della AS Roma Gianluca Petrachi verso la Società. Per la Corte i requisiti del licenziamento per giusta causa erano presenti nell’atteggiamento irriguardoso del direttore sportivo verso l’ex presidente della Società sportiva James Pallotta. Lo rende noto lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, che ha assistito la AS Roma nel giudizio di risarcimento intentato dall’ex ds. Il giudizio della Corte d’Appello ribalta quindi quanto indicato dal giudice di primo grado che, nel 2021, ordinò alla Roma di pagare l’intero stipendio dovuto fino alla scadenza del contratto (pari a 5,1 milioni di euro) oltre a 100.000 euro per il danno d’immagine e le spese. La Corte d’Appello ha pertanto condannato l’ex ds alla restituzione di tutte le somme percepite oltre al pagamento delle spese legali. Il professore avvocato Raffaele De Luca Tamajo, Senior Partner di Toffoletto De Luca Tamajo, ha fatto parte del collegio di difesa della Società. Del collegio, che ha lavorato in stretto coordinamento con il general counsel della Società Lorenzo Vitali, hanno fatto parte anche gli avvocati Marcello De Luca Tamajo, Arturo Maresca e Giosafat Riganò.