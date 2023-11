Alcaraz-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Novak Djokovic nella semifinale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). Quinto capitolo di una rivalità che finora ha regalato quasi solo sfide epiche. Alcaraz ha vinto a Madrid nel 2022 e quest’anno in finale a Wimbledon, mentre Djokovic si è imposto in semifinale al Roland Garros e in una clamorosa finale a Cincinnati. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nole, che nonostante abbia chiuso il girone al secondo posto è apparso in gran spolvero e si è arreso solo ad un super Sinner. In ripresa anche Alcaraz, bravo a riscattare il ko all’esordio contro Zverev liquidando in due set i russi Rublev e Medvedev. In palio un posto in finale contro il vincente della sfida Sinner-Medvedev.

Alcaraz e Djokovic scenderanno in campo sabato 18 novembre, con orario ancora da definire.