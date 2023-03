Alcaraz-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. L’attuale numero due del mondo ha fin qui dovuto faticare relativamente per raggiungere un posto tra i migliori otto del torneo californiano. Vittorie in due set su Kokkinakis e Griekspoor, poi il ritiro di Draper quando era nettamente in svantaggio. Nella situazione opposta si è invece ritrovato il canadese, che contro Tommy Paul negli ottavi ha dovuto annullare ben sei match point prima di riuscire ad imporsi nel tie-break decisivo. Una vittoria che certamente potrebbe dar fiducia ad un giocatore che non aveva brillato in questi primi due mesi di stagione. Un altro aspetto da sottolineare è che Auger ha vinto tutti e tre i precedenti scontri diretti contro l’iberico.

Alcaraz e Auger-Aliassime scenderanno in campo domani, giovedì 16 marzo, ad orari non ancora definito. La copertura televisiva dell'evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.