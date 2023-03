Probabili formazioni Sassuolo-Spezia: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 17 marzo nella cornice del Mapei Stadium. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre scendere in campo con l’obiettivo dei tre punti. Dionisi contro Semplici: chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Per ora, ecco le possibili scelte dei due allenatori, con aggiornamenti costanti nel corso della settimana con un focus su indisponibili e squalificati. La partita potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

SASSUOLO – Spazio al 4-3-3 con Pinamonti favorito su Defrel. Berardi e Laurientè pronti nel tridente. Maxime Lopez orchestra i lavori in cabina di regia. Ferrari ed Erlic pronti in difesa.

SPEZIA – Shomurodov verso la panchina dopo la prova opaca con l’Inter. Nzola favorito, Verde e Gyasi intoccabili. Agudelo confermato. Torna Reca dopo il turno di squalifica.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Thorstvedt 40%, Lopez 55% – Obiang 45%.

Indisponibili: Toljan.

Squalificati: Ruan

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde.

Ballottaggi: Agudelo 65% – Esposito 35%, Verde 60% – Shomurodov 40%

Indisponibili: Zoet, Holm, Bastoni

Squalificati: –