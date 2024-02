Tuffi, Mondiali Doha 2024: la Cina domina la finale piattaforma sincro femminile, sul podio Corea del Nord e Gran Bretagna

di Antonio Sepe 55

A senso unico la finale della piattaforma 10m sincro femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, dominata dalla Cina. Medaglia d’oro numero sette nella rassegna qatariota per la Cina, con Yuxi Chen e Hongchan Quan che hanno fatto una gara a parte all’Hamad Aquatics Centre di Doha. 362.22 il punteggio finale che ha consegnato la medaglia d’oro alle due atlete, capaci di precedere una buona Corea del Nord (Kim e Jo), seconda a x. Sul gradino più basso del podio la Gran Bretagna di Toulson e Spendolini, che all’ultimo tuffo è riuscita ad avere la meglio sul Messico. La quarta e ultima carta olimpica (oltre a Corea del Nord, Gran Bretagna e Messico) è andata infine all’Ucraina, quinto.

Finale che non ha visto la presenza dell’Italia, con Maia Biginelli e Irene Pesce che hanno rinunciato all’appuntamento nonostante avessero diritto a parteciparvi. Pesce non è infatti ancora al meglio dopo i problemi fisici (leggasi mononucleosi) che l’hanno tenuta ai box per oltre un mese ed ha ritenuto opportuno non peggiorare le proprie condizioni.

