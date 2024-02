Tennis, Becker si separa da Rune: “Non posso dargli ciò di cui ha bisogno adesso”

E’ durata pochissimo l’avventura professionale che ha legato Boris Becker e Holger Rune. L’ex campione tedesco, ingaggiato pochi mesi fa dal danese, ha annunciato la separazione immediata dal giovane top-10, il cui carattere fumantino è decisamente riconosciuto nell’ambiente, con un post sui social: “Vorrei informarvi che lascerò la carica di capo allenatore del team di Holger Rune con effetto immediato. Abbiamo iniziato questa partnership con l’obiettivo iniziale di raggiungere le ATP Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che avrei dovuto essere disponibile per Holger molto più di quanto potrei. A causa delle mie responsabilità professionali e private non posso dare a Holger ciò di cui ha bisogno adesso. Gli auguro solo il meglio e sarò sempre il suo fan numero 1. Ho davvero apprezzato questo viaggio insieme”. L’addio di Becker si aggiunge a quello di Luthi, l’altro supercoach di Rune, in questo caso deciso dalla madre di quest’ultimo.