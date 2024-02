Tennis, Garbin: “Il mondo del tennis mi ha abbracciato in questi mesi difficili, Sinner un esempio per tutti”

Ospite a SuperTennis, Tathiana Garbin è tornata a parlare della sua lotta contro la malattia e di come ha vissuto l’ultimo periodo: “Sono stati mesi di grande sofferenza: se sono riuscita ad andare avanti e superare gli ostacoli è anche per la grande forza che mi ha dato il mondo del tennis. Penso che l’impresa in Billie Jean King Cup sia anche frutto del lavoro di gruppo e d’amore per questo sport, oltre che d’affetto delle ragazze nei miei confronti. Pur essendo talvolta stanche, sono sempre riuscite a dare qualcosa in più“.

Garbin ha poi parlato di Jannik Sinner: “C’è sempre stato e, quando mi ha scritto “Ci manchi” mi sono emozionata. Anche dopo la vittoria in Coppa Davis, durante un momento così felice, ha trovato un momento per ricordare ciò che stavo vivendo. E’ un esempio per tutti i ragazzi, bisogna imparare da lui“. A tal proposito, la capitana dell’Italia femminile ha concluso: “In questi mesi mi sono attaccata alla mia mentalità per sopportare le difficoltà e vedere un ostacolo come una cosa da superare, trasformandolo in fuoco. E’ ciò che ci insegna Sinner, il quale parla costantemente di miglioramento e di crescita“.