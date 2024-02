Mondiali nuoto Doha 2024: gli italiani in gara martedì 6 febbraio

Tutti gli italiani in gara martedì 6 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco azzurre e azzurri al via. Si alza il sipario sulla rassegna iridata, che oltre alle medaglie mette in palio anche le ultime carte olimpiche disponibili per le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (due ore in meno rispetto al Qatar) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti.

Mondiali Doha 2024: italiani in gara martedì 6 febbraio

7.30 Nuoto artistico – Solo libero maschile (preliminari): GIORGIO MINISINI

8.00 Tuffi – Trampolino 3m maschile (qualificazioni): GIOVANNI TOCCI E LORENZO MARSAGLIA

12.00 Nuoto artistico – Tecnico a squadre (FINALE): ITALIA

14.00 Pallanuoto femminile Italia-Sudafrica (gruppo D)

16.30 Tuffi – Piattaforma 10m sincro femminile (FINALE): MAIA BIGINELLI E IRENE PESCE

18.00 Nuoto artistico – Solo libero femminile (FINALE): SUSANNA PEDOTTI