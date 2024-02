Tuffi, Mondiali Doha 2024: argento storico e pass olimpico per l’Italia nel sincro 3m maschile, oro alla Cina

L’Italia è medaglia d’argento nella finale del trampolino 3m sincro maschile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 e si assicura la carta olimpica per Parigi 2024. All’Hamad Aquatics Centre della città del Qatar non sono mancate sorprese (compreso l’errore dei cinesi nel secondo obbligatorio) in una gara che ha visto diversi errori e ha premiato Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, autori di un programma senza grosse sbavature per un totale di 384.24 punti. Gli azzurri, dopo aver totalizzato 90.60 punti con gli obbligatori, eseguono un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato (74.40) ed un strepitoso doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti (80.58). Marsaglia e Tocci poi portano a casa 71.40 punti nel triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato, per chiudere con i 67.26 punti del quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato.

Il titolo mondiale va ai cinesi Zongyuan Wang e Daoyi Long, non perfetti come di consueto ma ugualmente dominanti con 442.41 punti. Terzo gradino del podio per i sorprendenti spagnoli (allenati anche dall’italiano Domenico Rinaldi) Adrian Abadia e Nicolas Garcia Boissier con 383.28 punti. Rimangono ai piedi del podio i messicani Rodrigo Diego Lopez e Osmar Olvera Ibarra, che conquistano la qualificazione olimpica, mentre sono solo quinti i britannici Anthony Harding e Jack Laugher. Di seguito, i risultati della finale del trampolino 3m sincro maschile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 con la top-10 ed il piazzamento degli azzurri.

