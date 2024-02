Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2024: Wellinger trionfa in casa, Insam 21esimo

Andreas Wellinger trionfa in casa nella gara di salto con gli sci dal trampolino HS147. Nella tappa di Coppa del Mondo di Willingen, il tedesco guadagna ben sei posizioni tra il primo e il secondo round e con i suoi 237.6 punti riesce a stare davanti di un paio di lunghezze rispetto al nipponico Ryoyu Kobayashi. Sul terzo gradino del podio invece ci sale Gregor Deschwanden con 231.8. Deluso di giornata è il polacco Aleksander Zniszczol, il quale guidava la classifica al termine della prima fase di finale. Chiude al 21esimo posto Alex Insam, mentre Francesco Cecon e Andrea Campregher non erano riusciti ad entrare nei primi 30, chiudendo il primo round rispettivamente in 47esima e 48esima posizione.