Judo, Grand Slam Parigi 2024: secondo posto per Alice Bellandi nei -78 kg

Si chiude con il secondo posto di Alice Bellandi nei -78kg l’ultima giornata del Grand Slam di Parigi di judo. La venticinquenne di Brescia si conferma tra le migliori della sua categoria di peso e deve arrendersi soltanto in finale alla tedesca Anna-Maria Wagner. Il torneo per l’azzurra era iniziato con il successo sulla cubana Lianet Cardona, per poi proseguire con le affermazioni ai danni della giapponese Shori Hamad e della francese Madeleine Malonga, vincendo così la Pool C del tabellone. In semifinale il successo sull’olandese Guusje Steenhuis prima della resa nell’atto conclusivo. Comunque altri punti importanti per Alice in ottica ranking olimpico. Out all’esordio, invece, Giorgia Stangherlin, che era stata sfortunata a pescare al primo turno la futura vincitrice del torneo.

Nella categoria +78 kg invece si ferma al terzo turno Asya Tavano, che batte la padrona di casa Coralie Hayme e la croata Ivana Sutalo prima di arrendersi alla prima testa di serie del draw, l’israeliana Raz Hershko. Secondo turno per Erica Simonetti, che batte la saudita Alqahtani e viene sconfittaa dalla transalpina Lea Fontaine.

In campo maschile nei 90 kg Christian Parlati dopo il bye all’esordio, batte il francese Axel Clerget e viene poi sconfitto dallo svedese Marcus Nyman. Nei 100 kg fuori al debutto sia Nicholas Mungai contro il nipponico Aaron Wolf che Jean Carletti contro il francese Cedric Olivar. Nei +100 kg Kwadjo Anani batte il venezuelano Amezquita prima di venir sconfitto dall’uzbeko Yusupov, n°1 del seeding.